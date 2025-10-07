Η ευεξία σε ένα ποτήρι νερό: Το AQUA Carpatica στο Be Well Festival 2025

Το φεστιβάλ, αφιερωμένο στην υγεία, τη φυσική άσκηση και τη θετική ενέργεια, πραγματοποιήθηκε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) και προσέλκυσε χιλιάδες επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Μικροί και μεγάλοι, φίλοι της άθλησης αλλά και όσοι αναζητούν ένα πιο ισορροπημένο lifestyle, απόλαυσαν ένα διήμερο γεμάτο δραστηριότητες, fitness vibes και… φυσικά, ενυδάτωση με την υπογραφή του AQUA Carpatica. Στους δύο ειδικά διαμορφωμένους σταθμούς του brand, οι επισκέπτες αναζωογονήθηκαν με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό AQUA Carpatica, γνωστό για την εξαιρετική του καθαρότητα και την ελάχιστη περιεκτικότητα σε νιτρικά. Ένας από τους σταθμούς βρισκόταν στο Kids Center, προσφέροντας δροσιά και φροντίδα και στους μικρότερους επισκέπτες του φεστιβάλ.



