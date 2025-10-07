13 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κολοκύθα
CANTINA

13 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κολοκύθα

13 εύκολες και νόστιμες συνταγές που θα σας δώσουν έμπνευση για να μαγειρέψετε με την κολοκύθα από κολοκυθόσουπα, μέχρι πίτα και ζυμαρικά

13 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κολοκύθα

Η κολοκύθα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αγαθά του φθινοπώρου. Εντυπωσιακή σε σχήμα και μέγεθος, λαμπερό χρώμα και ζουμερή σάρκα, βελούδινη και τρυφερή υφή, με πεντανόστιμο φρουτένιο χυμό. δίνει έμπνευση όχι μόνο σε παραμύθια αλλά και στις μαγειρικές.

Συγκεντρώσαμε 13 εύκολες και πεντανόστιμες συνταγές που θα σας δώσουν έμπνευση για να μαγειρέψετε από βελούδινη κολοκυθόσουπα μέχρι πίτα και ζυμαρικά.

Αναζητήστε όλες τις συνταγές στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης