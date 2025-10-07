13 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κολοκύθα
13 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κολοκύθα
13 εύκολες και νόστιμες συνταγές που θα σας δώσουν έμπνευση για να μαγειρέψετε με την κολοκύθα από κολοκυθόσουπα, μέχρι πίτα και ζυμαρικά
Η κολοκύθα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αγαθά του φθινοπώρου. Εντυπωσιακή σε σχήμα και μέγεθος, λαμπερό χρώμα και ζουμερή σάρκα, βελούδινη και τρυφερή υφή, με πεντανόστιμο φρουτένιο χυμό. δίνει έμπνευση όχι μόνο σε παραμύθια αλλά και στις μαγειρικές.
Συγκεντρώσαμε 13 εύκολες και πεντανόστιμες συνταγές που θα σας δώσουν έμπνευση για να μαγειρέψετε από βελούδινη κολοκυθόσουπα μέχρι πίτα και ζυμαρικά.
