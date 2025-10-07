Ginseng (τζίνσενγκ): Η ρίζα των βασιλιάδων που έγινε καθημερινό προϊόν στη διατροφή μας

Αν υπάρχει ένα βότανο που φέρει πάνω του αιώνες ιστορίας, αυτό είναι το ginseng που καλλιεργείται δύο χιλιάδες χρόνια στην Κίνα και στην Κορέα