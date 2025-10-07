Ginseng (τζίνσενγκ): Η ρίζα των βασιλιάδων που έγινε καθημερινό προϊόν στη διατροφή μας
Ginseng (τζίνσενγκ): Η ρίζα των βασιλιάδων που έγινε καθημερινό προϊόν στη διατροφή μας
Αν υπάρχει ένα βότανο που φέρει πάνω του αιώνες ιστορίας, αυτό είναι το ginseng που καλλιεργείται δύο χιλιάδες χρόνια στην Κίνα και στην Κορέα
Αν υπάρχει ένα βότανο που φέρει πάνω του αιώνες ιστορίας, αυτό είναι το ginseng (τζίνσενγκ). Η ρίζα, με το χαρακτηριστικό σχήμα που θυμίζει κάπως το ανθρώπινο σώμα, καλλιεργείται εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια στην Κίνα και στην Κορέα. Για αιώνες θεωρούταν πολύτιμο τονωτικό αγαθό της φύσης και ήταν βασικό συστατικό στην ιατρική που ισορροπούσε το σώμα και το πνεύμα. Στα κείμενα της δυναστείας Χαν αναφέρεται ως φάρμακο για την κόπωση και την αδυναμία, ενώ ανά τους αιώνες αποτελούσε περιζήτητο αγαθό, τόσο ώστε να προσφέρεται ως δώρο μεταξύ ηγεμόνων.
