Η επιστήμη πίσω από την τέλεια μαρμελάδα κυδώνι
Η μαρμελάδα κυδώνι συνδυάζει φυσική, χημεία και γαστρονομία, δημιουργώντας μια μεταξένια μαρμελάδα, με κεχριμπαρένιο χρώμα και πλούσιο άρωμα
Το φθινόπωρο έχει το δικό του χαρακτηριστικό άρωμα. Μια κουζίνα που μοσχοβολά κυδώνι και κανέλα είναι ίσως η πιο γλυκιά υπενθύμιση ότι η εποχή των χρυσοκίτρινων φρούτων έφτασε. Η μαρμελάδα κυδώνι είναι ένα μικρό χημικό θαύμα που συνδυάζει φυσική, χημεία και γαστρονομία, αποκαλύπτοντας πως η επιστήμη μπορεί να μεταμορφώσει ένα σκληρό, σχεδόν άνοστο φρούτο σε μια μεταξένια μαρμελάδα, με κεχριμπαρένιο χρώμα και πλούσιο άρωμα.
Το κυδώνι είναι ένα παρεξηγημένο φρούτο. Σκληρό και ξινό ωμό, μεταμορφώνεται με τη θερμότητα. Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικές ποικιλίες. Όπως τα «μηλοκύδωνα» ή «ψωμοκύδωνα» και την ποικιλία «Μαμούθ», που καλλιεργούνται από τα νησιά των Κυκλάδων μέχρι την Ήπειρο. Αυτές οι ποικιλίες ξεχωρίζουν για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε πηκτίνη, ένα φυσικό πολυσακχαρίτη που αποτελεί το κλειδί για τη σωστή υφή της μαρμελάδας.
