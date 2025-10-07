Είναι ασφαλές να βάζουμε το φαγητό με την κατσαρόλα στο ψυγείο;
CANTINA
Φαγητό Κατσαρόλα Ψυγείο

Είναι ασφαλές να βάζουμε το φαγητό με την κατσαρόλα στο ψυγείο;

Μια συνηθισμένη πρακτική είναι να τοποθετούμε το μαγειρεμένο φαγητό απευθείας την κατσαρόλα στο ψυγείο. Είναι ασφαλής αυτή η επιλογή;

Είναι ασφαλές να βάζουμε το φαγητό με την κατσαρόλα στο ψυγείο;
Όλοι αναζητούμε πρακτικές λύσεις στην καθημερινότητά μας, ειδικά όταν πρόκειται για το μαγείρεμα και την αποθήκευση του φαγητού. Μια συνηθισμένη πρακτική είναι να τοποθετούμε το μαγειρεμένο φαγητό με την κατσαρόλα στο ψυγείο. Όμως, πόσο ασφαλής είναι αυτή η επιλογή; Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, όσο βολική κι αν φαίνεται, η συνήθεια αυτή μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για τη διατροφική αξία του φαγητού όσο και για την υγεία μας. Από την ανάπτυξη βακτηρίων μέχρι τη χημική αλληλεπίδραση με τα υλικά της κατσαρόλας, οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης