Ox Athens και Brutus υμνούν την κρεατοφαγία με δύο δυνατά event
Ύμνος στην κρεατοφαγία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα δυο δυνατά event που προγραμματίζουν μέσα στον Οκτώβριο τα εστιατόρια Ox Athens και Brutus
Ο χορός ανοίγει στο Ox Athens, στις 8 Οκτωβρίου, που συμπράττει με την παραδοσιακή ταβέρνα Εβίβα, ενώ λίγες ημέρες μετά η σκυτάλη περνάει στo Brutus, που φέρνει στην Αθήνα (16-18 Οκτωβρίου) το διάσημο Fireside Hong Kong.
