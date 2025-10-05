Ox Athens και Brutus υμνούν την κρεατοφαγία με δύο δυνατά event
CANTINA
Ox Athens Brutus

Ox Athens και Brutus υμνούν την κρεατοφαγία με δύο δυνατά event

Ύμνος στην κρεατοφαγία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα δυο δυνατά event που προγραμματίζουν μέσα στον Οκτώβριο τα εστιατόρια Ox Athens και Brutus

Ox Athens και Brutus υμνούν την κρεατοφαγία με δύο δυνατά event
Ο χορός ανοίγει στο Ox Athens, στις 8 Οκτωβρίου, που συμπράττει με την παραδοσιακή ταβέρνα Εβίβα, ενώ λίγες ημέρες μετά η σκυτάλη περνάει στo Brutus, που φέρνει στην Αθήνα (16-18 Οκτωβρίου) το διάσημο Fireside Hong Kong.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης