Δοκιμάσαμε το #19, το πιο ξακουστό σάντουιτς με παστράμι της Αμερικής – Άξιζε το υπερατλαντικό;
Δοκιμάσαμε το #19, το πιο ξακουστό σάντουιτς με παστράμι της Αμερικής – Άξιζε το υπερατλαντικό;
Ταξιδέψαμε και δοκιμάσαμε το θρυλικό σάντουιτς με παστράμι στο Langer’s στο Λος Άντζελες. Γιατί θεωρείται το καλύτερο της Αμερικής.
Προσγείωση στην Καλιφόρνια, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το άδειο στομάχι μετά την πτήση 13 γεμάτων ωρών έκανε τα παράπονά του. Και δικαίως, αφού φάγαμε ό,τι πήραμε μαζί μας από το Ελευθέριος Βενιζέλος και τίποτα άλλο. Αυτό βέβαια είναι μια ιστορία για άλλη ώρα. Οι βαλίτσες στο δωμάτιο, το νοικιασμένο όχημα έτοιμο στο πάρκινγκ, και πρώτος προορισμός του ταξιδιού, ένα γαστρονομικό ορόσημο του Λος Άντζελες, που φημολογείται πως έχει ένα από τα καλύτερα σάντουιτς όχι στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, αλλά σε ολόκληρη την Αμερική. Φύγαμε για downtown, για το Langer’s και το #19, το κορυφαίο και ασυναγώνιστο για πολλούς σάντουιτς με παστράμι της Αμερικής.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα