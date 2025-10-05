Τα κεφτεδάκια της Μελίνας Μερκούρη
Τα χρόνια στο Παρίσι, όταν ζούσαν σε μια σουίτα του ξενοδοχείο George V, η Μελίνα Μερκούρη και ο Ζυλ Ντασέν μαγείρευαν ελληνικά φαγητά για τους ίδιους και τους φίλους τους
Πρωταγωνίστρια μαζί με την Ρόμι Σνάιντερ στην ταινία «10:30, βράδυ, καλοκαίρι», βασισμένης στο ομώνυμο βιβλίο της Μαργκερίτ Ντιράς και σκηνοθετημένης από τον Ζυλ Ντασέν, η Μελίνα Μερκούρη απλώς επιβεβαίωνε ήδη το 1966 τον μύθο της ως αγαπημένη και του γαλλικού κοινού -πέραν του ελληνικού.
Η φιλία του ζευγαριού με Γάλλους ανθρώπους του πνεύματος ήταν γνωστή, όπως γνωστή ήταν και η αδυναμία τής, εξαιρετικά διάσημης τότε, Ντιράς στη Μελίνα.
