8 νέα εστιατόρια κάνουν την εμφάνισή τους στην Αθήνα

Οκτώ νέα εστιατόρια κάνουν αυτό το διάστημα την εμφάνισή τους σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, φέρνοντας μαζί τους φρέσκες ιδέες, καινούργιες γεύσεις και μια αίσθηση ανανέωσης στη γαστρονομική σκηνή της πόλης