CANTINA
Zero waste Κρεμμύδια

Στην εποχή που η βιωσιμότητα και η μείωση της σπατάλης βρίσκονται στο επίκεντρο της καθημερινότητάς μας, η κουζίνα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση

Zero waste: To υλικό που όλοι πετάμε αλλά κάνει τέλειο κάθε ζωμό
Η φιλοσοφία της zero waste κουζίνας μάς υπενθυμίζει ότι κάθε υλικό, ακόμη και εκείνα που θεωρούμε «σκουπίδια», μπορεί να βρει τη θέση του σε μια συνταγή. Από τα κοτσάνια των μυρωδικών μέχρι τις φλούδες των λαχανικών, πολλά από όσα καταλήγουν στον κάδο απορριμμάτων μπορούν να μεταμορφωθούν σε πολύτιμα στοιχεία του μαγειρέματος.

