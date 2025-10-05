Zero waste: To υλικό που όλοι πετάμε αλλά κάνει τέλειο κάθε ζωμό
Zero waste: To υλικό που όλοι πετάμε αλλά κάνει τέλειο κάθε ζωμό
Στην εποχή που η βιωσιμότητα και η μείωση της σπατάλης βρίσκονται στο επίκεντρο της καθημερινότητάς μας, η κουζίνα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση
Η φιλοσοφία της zero waste κουζίνας μάς υπενθυμίζει ότι κάθε υλικό, ακόμη και εκείνα που θεωρούμε «σκουπίδια», μπορεί να βρει τη θέση του σε μια συνταγή. Από τα κοτσάνια των μυρωδικών μέχρι τις φλούδες των λαχανικών, πολλά από όσα καταλήγουν στον κάδο απορριμμάτων μπορούν να μεταμορφωθούν σε πολύτιμα στοιχεία του μαγειρέματος.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα