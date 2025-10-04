Το σπάνιο προϊόν της Λέσβου που φτιάχνεται από μυζήθρα
Στον Μανταμάδο της Λέσβου ανακαλύψαμε ένα σπάνιο προϊόν που φτιάχνεται μόνο από πρόβεια μυζήθρα
Η τυροκομία στη Λέσβο και τα γαλακτοκομικά της
Η τυροκομία στη Λέσβο έχει βαθιές ρίζες, συνδεδεμένες με την κτηνοτροφία του νησιού. Από το πρόβειο γάλα γεννιούνται τυριά με ταυτότητα, όπως η φέτα, το λαδοτύρι, η γραβιέρα και το κασέρι που είναι προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ΠΟΠ. Ειδικά στον Μανταμάδο όμως, τα γαλακτοκομικά του Αδαλή έχουν μεγάλη φήμη, με πρώτο και διασημότερο το πρόβειο γιαούρτι του. Κι όμως, πέρα από αυτά κρύβεται ένα εξαιρετικά σπάνιο και φίνο προϊόν...
