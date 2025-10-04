Σας αρέσουν οι πατάτες με τρούφα στα μπεργκεράδικα; Έτσι θα τις φτιάξετε και στο σπίτι
Σας αρέσουν οι πατάτες με τρούφα στα μπεργκεράδικα; Έτσι θα τις φτιάξετε και στο σπίτι
Τραγανές, αρωματικές, με ντελικάτη αλλά έντονη γεύση, οι πατάτες με τρούφα συνδυάζουν απλότητα και εντάσεις
Οι πατάτες με τρούφα έχουν γίνει πλέον «must» στα περισσότερα μπεργκεράδικα και όχι άδικα. Τραγανές, αρωματικές, με ντελικάτη αλλά έντονη γεύση, συνδυάζουν την απλότητα της κλασικής τηγανητής πατάτας με την ένταση του λαδιού τρούφας. Αν σας έχει κερδίσει αυτός ο συνδυασμός, ήρθε η στιγμή να τον δοκιμάσετε να τον φτιάξετε στο σπίτι, χωρίς πολύπλοκες τεχνικές ή ειδικό εξοπλισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα