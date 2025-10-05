Σάντουιτς με ραβανί, κρέμα μαστίχας και παγωτό καϊμάκι
Σάντουιτς με ραβανί, κρέμα μαστίχας και παγωτό καϊμάκι
Το απόλυτο γλυκό σάντουιτς. Το σιροπιαστό ραβανί δένει εξαιρετικά με την κρέμα μαστίχας και το παγωτό καϊμάκι και δημιουργεί ένα λαχταριστό γλύκισμα
Διαδικασία
Βήμα 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Σπάμε τα αυγά σε μπολ και τα χτυπάμε με τη ζάχαρη μέχρι να γίνουν αφράτα και ανοιχτόχρωμα, σχεδόν σαν κρέμα. Προσθέτουμε το γιαούρτι και το βούτυρο που έχουμε λιώσει και αφήσει να κρυώσει λίγο. Ανακατεύουμε απαλά για να ενσωματωθούν.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
