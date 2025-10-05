Γαμοπίλαφο – Το πιλάφι της Κρήτης
CANTINA
γαμοπίλαφο Το μενού της εβδομάδας

Γαμοπίλαφο – Το πιλάφι της Κρήτης

Το σφακιανό πιλάφι, πιο γνωστό ως «γαμοπίλαφο», είναι έθιμο να σερβίρεται στη Μεγαλόνησο σε γάμους, βαφτίσια, εορταστικά τραπέζια και πανηγύρια. Η τέχνη της απόλυτης λιτότητας στο φαγητό

Γαμοπίλαφο – Το πιλάφι της Κρήτης
Διαδικασία

Βήμα 1
Βράζουμε σε μια κατσαρόλα το κρέας με άφθονο νερό. Ξαφρίζουμε επιμελώς με μια τρυπητή κουτάλα, μέχρι ο ζωμός να βγαίνει καθαρός. Μετά από περίπου 2 ώρες βγάζουμε το κρέας από την κατσαρόλα και το κρατάμε ζεστό σε μια πιατέλα.

Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης