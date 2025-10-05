Γαμοπίλαφο – Το πιλάφι της Κρήτης

Το σφακιανό πιλάφι, πιο γνωστό ως «γαμοπίλαφο», είναι έθιμο να σερβίρεται στη Μεγαλόνησο σε γάμους, βαφτίσια, εορταστικά τραπέζια και πανηγύρια. Η τέχνη της απόλυτης λιτότητας στο φαγητό