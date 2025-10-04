«Φρουτάλια» με λουκάνικα, πατάτες και κολοκυθάκια
«Φρουτάλια» με λουκάνικα, πατάτες και κολοκυθάκια

Φτιάχνουμε παραδοσιακή ομελέτα με πατάτες, κολοκυθάκια και λουκάνικα. Χορταστική και νόστιμη μπορεί να σερβιριστεί ως μεσημεριανό γεύμα αλλά και ως πλούσιο πρωινό

Διαδικασία

Βήμα 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200° C στις αντιστάσεις. Σε ένα μεγάλο πυρίμαχο τηγάνι (που μπαίνει και στον φούρνο) ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε τις πατάτες κομμένες σε λεπτές στρόγγυλες φέτες (με το μαντολίνο).

