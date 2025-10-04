Oktoberfest: 10 συνταγές της γερμανικής κουζίνας στο τραπέζι μας

Το Oktoberfest είναι η πιο διάσημη γιορτή μπίρας στον κόσμο, ξεκίνησε το 1810 και έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο. Την τιμητική τους έχουν και οι παραδοσιακές γερμανικές γεύσεις