Τελικά περιέχει κολλαγόνο το ζελέ ψυγείου; Και αν ναι, πόσο;

Τι είναι το κολλαγόνο

Είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη στο ανθρώπινο σώμα, αποτελώντας βασικό συστατικό του συνδετικού ιστού. Αποτελείται κυρίως από τα αμινοξέα γλυκίνη, προλίνη και υδροξυπρολίνη και σχηματίζει ινώδεις δομές που προσδίδουν αντοχή και ελαστικότητα στους ιστούς.

Υπάρχουν τουλάχιστον 28 τύποι κολλαγόνου, με τους τύπους I, II και III να είναι οι πιο κοινοί. Ο τύπος I βρίσκεται κυρίως στο δέρμα, τα οστά και τους τένοντες, ο τύπος II στον χόνδρο και ο τύπος III στα αιμοφόρα αγγεία και στα εσωτερικά όργανα.



