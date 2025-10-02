Σχολικό κυλικείο: Τι να αποφεύγουν και τι να προτιμούν τα παιδιά
Σχολικό κυλικείο: Τι να αποφεύγουν και τι να προτιμούν τα παιδιά
Από τη στιγμή που χτυπά το κουδούνι, το σχολικό κυλικείο γίνεται ένας μικρός «πειρασμός» για κάθε μαθητή
Ωστόσο, ο ρόλος του κυλικείου δεν είναι να θυμίζει μίνι μάρκετ, αλλά να προσφέρει ασφαλή, θρεπτικά και ισορροπημένα τρόφιμα. Εκεί ακριβώς μπαίνει η δική μας ευθύνη ως γονείς, αλλά και ως κοινωνία, ώστε να μάθουμε στα παιδιά τι να επιλέγουν και κυρίως τι να αποφεύγουν.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα