Σχολικό κυλικείο: Τι να αποφεύγουν και τι να προτιμούν τα παιδιά
CANTINA
σχολικό κυλικείο Σνακ στο σχολείο

Σχολικό κυλικείο: Τι να αποφεύγουν και τι να προτιμούν τα παιδιά

Από τη στιγμή που χτυπά το κουδούνι, το σχολικό κυλικείο γίνεται ένας μικρός «πειρασμός» για κάθε μαθητή

Σχολικό κυλικείο: Τι να αποφεύγουν και τι να προτιμούν τα παιδιά
Ωστόσο, ο ρόλος του κυλικείου δεν είναι να θυμίζει μίνι μάρκετ, αλλά να προσφέρει ασφαλή, θρεπτικά και ισορροπημένα τρόφιμα. Εκεί ακριβώς μπαίνει η δική μας ευθύνη ως γονείς, αλλά και ως κοινωνία, ώστε να μάθουμε στα παιδιά τι να επιλέγουν και κυρίως τι να αποφεύγουν.

