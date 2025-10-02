Γκόρντον Ράμσεϊ: Τα «μυστικά» του για τα τέλεια λαζάνια με κιμά

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σεφ στον κόσμο και έχει κερδίσει τη φήμη ενός αυστηρού, αλλά δίκαιου κριτή