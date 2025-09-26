Δοκιμάσαμε 40 σάντουιτς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
CANTINA
Σάντουιτς cantina magazine

Δοκιμάσαμε 40 σάντουιτς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το σάντουιτς πρωταγωνιστεί και στις δύο αυτές πόλεις και διεκδικεί επάξια τη θέση του στη λίστα με «αυτά που πρέπει να δοκιμάσεις»

Δοκιμάσαμε 40 σάντουιτς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Διανύσαμε χιλιόμετρα στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, εξερευνώντας κάθε γωνιά που κρύβει μαγαζιά-διαμάντια για τους λάτρεις των σάντουιτς. Ψάξαμε τα μέρη που δεν περιορίζονται σε απλές γεύσεις, αλλά δίνουν χαρακτήρα και προσωπικότητα σε κάθε μπουκιά, μετατρέποντας ένα καθημερινό σνακ σε μικρή γαστρονομική απόλαυση.

Αυτή την Κυριακή, 28/9, στο Cantina, βάζουμε το σάντουιτς στο επίκεντρο και το αποθεώνουμε.

