Δοκιμάσαμε 40 σάντουιτς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Δοκιμάσαμε 40 σάντουιτς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Το σάντουιτς πρωταγωνιστεί και στις δύο αυτές πόλεις και διεκδικεί επάξια τη θέση του στη λίστα με «αυτά που πρέπει να δοκιμάσεις»
Διανύσαμε χιλιόμετρα στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, εξερευνώντας κάθε γωνιά που κρύβει μαγαζιά-διαμάντια για τους λάτρεις των σάντουιτς. Ψάξαμε τα μέρη που δεν περιορίζονται σε απλές γεύσεις, αλλά δίνουν χαρακτήρα και προσωπικότητα σε κάθε μπουκιά, μετατρέποντας ένα καθημερινό σνακ σε μικρή γαστρονομική απόλαυση.
Αυτή την Κυριακή, 28/9, στο Cantina, βάζουμε το σάντουιτς στο επίκεντρο και το αποθεώνουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Αυτή την Κυριακή, 28/9, στο Cantina, βάζουμε το σάντουιτς στο επίκεντρο και το αποθεώνουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα