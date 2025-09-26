12 Πιάτα - Και στο κέντρο της Αθήνας η δημοφιλής ταβέρνα του πολυβραβευμένου σεφ Παύλου Κυριάκη

Στην οδό Ρόμβης, στο παλιό εμπορικό κέντρο της Αθήνας, το δεύτερο μαγαζί «12 πιάτα» του βραβευμένου με αστέρι Michelin σεφ, που έχει αγαπήσει την ταβέρνα και την ατμόσφαιρά της, κρατάει στον πυρήνα της τα πεντανόστιμα ψητά κρεατικά αλλά διευρύνει το μενού με καλοφτιαγμένα ελληνικά μαγειρευτά.

Τα 12 πιάτα στο κέντρο της Αθήνας

Φτάνοντας μπροστά στην ταβέρνα, παραδινόμαστε χωρίς αντίσταση στην υπέροχη αίσθηση «τουρίστας στην πόλη μου». Το μαγαζί είναι αεράτο, ολάνοιχτο στο δρόμο. Βγάζει τραπεζάκια έξω, στρώνει άσπρα τραπεζομάντηλα, έχει σκούρες καφέ καρέκλες καφενείου και πλάκες μωσαϊκού στο πάτωμα. Ο μεγάλος πίνακας στο έμπα, με τους τσολιάδες στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το κόκκινο τσαρούχι δίνει χρώμα στο λιτό εστιατορικό ύφος όπως στις παλιές ταβέρνες και σου λέει ορθά κοφτά «εδώ έρχεσαι για να φας και όχι για σπουδές design». Και τρώμε καλά, καθώς ο ταλαντούχος σεφ Νίκος Ραμπούσης επικεφαλής της κουζίνας, παίζει στα δάχτυλα τα σύγχρονα και τα παλιά της μαγειρικής τέχνης.

Είναι μεσημέρι, μικρές και μεγάλες παρέες από Έλληνες και ξένους που έρχονται για φαγητό «όπου πηγαίνουν οι ντόπιοι» πιάνουν τραπέζι. Μόλις πριν ένα μήνα άνοιξε το δεύτερο μαγαζί του «12 Πιάτα» ο σεφ Παύλος Κυριάκης, ένας από τους πιο ταλαντούχους της γενιάς του, που έχει τιμηθεί με ένα αστέρι Michelin για τη δουλειά του πέρυσι στο εστιατόριο Ziller’s. Προφανώς το πρώτο μαγαζί «12 Πιάτα» στο Κουκάκι που δημιούργησε σε συνεργασία με τους έμπειρους περί την εστίαση Γιάννη Σαλπέα («Βουλκανιζατέρ». «Ιώδιο», «Ζουρμπαράν» και Μάνο Σταυρουλάκη («Koyasan», το ζαχαροπλαστείο «Sugar Killer») μίλησε στην ψυχή των Αθηναίων με το απλό καλοφτιαγμένο φαγητό του. Το μαγαζί στο Κουκάκι βάζει στο επίκεντρο τα ψητά. «Φτιάξαμε ένα μοντέρνο ψητοπωλείο» μας είχε πει τότε ο σεφ.



