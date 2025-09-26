Φθινοπώριασε, καιρός για κέικ! 15 συνταγές που γεμίζουν το σπίτι αρώματα
Φθινοπώριασε, καιρός για κέικ! 15 συνταγές που γεμίζουν το σπίτι αρώματα
Τα κέικ είναι μια γλυκιά, σπιτική λύση για κάθε ώρα της ημέρας: από το πρωινό και το brunch, μέχρι το απογευματινό ή ένα κέρασμα για φίλους
Ετοιμάζονται εύκολα, συχνά μαζί με τα παιδιά, και είναι ιδανικά για το Σαββατοκύριακο, ώστε να έχουμε κάτι νόστιμο για όλη την εβδομάδα. Ξεκινάμε από τα κλασικά, όπως βανίλια ή μαρμπρέ, και δοκιμάζουμε πιο ιδιαίτερες γεύσεις, όπως λεμόνι, κανέλα ή τζίντζερ.
Πανεύκολο κέικ βανίλιας
Αφράτο και εύκολο. Ένα από τα κέικς που φτάχνονται γρήγορα.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Πανεύκολο κέικ βανίλιας
Αφράτο και εύκολο. Ένα από τα κέικς που φτάχνονται γρήγορα.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα