Ρύζι από τον τόπο μας: Παράγουμε πολύ, αλλά εξάγουμε το 70%

Ας υποθέσουμε ότι συμμετείχατε σε ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων και σας ρωτούσαν «ποιο προϊόν παράγεται στην Ελλάδα, αλλά καταναλώνεται ελάχιστα στη χώρα μας ενώ σχεδόν το 70% εξάγεται», τι θα απαντούσατε; Σίγουρα όχι το ρύζι