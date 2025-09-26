Ρύζι από τον τόπο μας: Παράγουμε πολύ, αλλά εξάγουμε το 70%
CANTINA
ελληνικό ρύζι καλλιέργεια ρυζιού eu rice

Ρύζι από τον τόπο μας: Παράγουμε πολύ, αλλά εξάγουμε το 70%

Ας υποθέσουμε ότι συμμετείχατε σε ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων και σας ρωτούσαν «ποιο προϊόν παράγεται στην Ελλάδα, αλλά καταναλώνεται ελάχιστα στη χώρα μας ενώ σχεδόν το 70% εξάγεται», τι θα απαντούσατε; Σίγουρα όχι το ρύζι

Ρύζι από τον τόπο μας: Παράγουμε πολύ, αλλά εξάγουμε το 70%
Κι όμως, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες παραγωγής ρυζιού στην Ευρώπη, αλλά η εγχώρια κατανάλωση παραμένει χαμηλή.

Αυτός ήταν και ο λόγος της επίσκεψης που πραγματοποιήσαμε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EU RICE-Balance in Nature, που στόχο έχει να προβάλλει τη βιώσιμη καλλιέργεια ρυζιού στην Ευρώπη, να αναδείξει το ευρωπαϊκό ρύζι ως σύμβολο ποιότητας, ασφάλειας και σεβασμού προς το περιβάλλον και να προτρέψει τους καταναλωτές στην Ελλάδα να βάλουν το ρύζι στο τραπέζι τους ως κυρίως πιάτο και όχι ως απλό συνοδευτικό. 

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης