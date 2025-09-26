Ρύζι από τον τόπο μας: Παράγουμε πολύ, αλλά εξάγουμε το 70%
Ας υποθέσουμε ότι συμμετείχατε σε ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων και σας ρωτούσαν «ποιο προϊόν παράγεται στην Ελλάδα, αλλά καταναλώνεται ελάχιστα στη χώρα μας ενώ σχεδόν το 70% εξάγεται», τι θα απαντούσατε; Σίγουρα όχι το ρύζι
Κι όμως, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες παραγωγής ρυζιού στην Ευρώπη, αλλά η εγχώρια κατανάλωση παραμένει χαμηλή.
Αυτός ήταν και ο λόγος της επίσκεψης που πραγματοποιήσαμε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EU RICE-Balance in Nature, που στόχο έχει να προβάλλει τη βιώσιμη καλλιέργεια ρυζιού στην Ευρώπη, να αναδείξει το ευρωπαϊκό ρύζι ως σύμβολο ποιότητας, ασφάλειας και σεβασμού προς το περιβάλλον και να προτρέψει τους καταναλωτές στην Ελλάδα να βάλουν το ρύζι στο τραπέζι τους ως κυρίως πιάτο και όχι ως απλό συνοδευτικό.
