Μυρίζει το τάπερ ακόμα και πλυμένο; Έτσι θα καθαρίσει
CANTINA
Τάπερ μυρωδιά τάπερ Καθαριότητα κουζίνας

Μυρίζει το τάπερ ακόμα και πλυμένο; Έτσι θα καθαρίσει

Όσο κι αν πλένουμε τα τάπερ, συχνά μένουν δυσάρεστες μυρωδιές. Υπάρχουν απλές λύσεις για να απαλλαγούμε αποτελεσματικά από αυτές:

Μυρίζει το τάπερ ακόμα και πλυμένο; Έτσι θα καθαρίσει

Όσο σχολαστικά κι αν πλένουμε τα τάπερ, συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία δυσάρεστη μυρωδιά, ειδικά όταν έχουμε αποθηκεύσει φαγητά που περιέχουν κόκκινη σάλτσα, λαδερά και άλλα μαγειρευτά με έντονα καρυκεύματα, σκόρδο και κρεμμύδι. Υπάρχουν, μερικές απλές λύσεις για να απαλλαγούμε από τις οσμές.

5 τρόποι για να μην μυρίζει το τάπερ

Λεμόνι και ζεστό νερό

Γεμίζουμε το τάπερ με ζεστό νερό, προσθέτουμε χυμό λεμονιού ή φέτες και το αφήνουμε για 1 με 2 ώρες. Το λεμόνι απορροφά και εξουδετερώνει τις μυρωδιές ενώ, ταυτόχρονα, αφήνει το απαλό και ευχάριστο άρωμά του. Στην περίπτωση που δεν έχετε λεμόνια ή δεν θέλετε να τα «ξοδέψετε» για να διώξετε τις οσμές, μια καλή λύση είναι να φυλάτε στο ψυγείο τις στημένες λεμονόκουπες και να τις αξιοποιείτε σε τέτοιες περιπτώσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης