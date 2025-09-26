Μυρίζει το τάπερ ακόμα και πλυμένο; Έτσι θα καθαρίσει

Όσο σχολαστικά κι αν πλένουμε τα τάπερ, συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία δυσάρεστη μυρωδιά, ειδικά όταν έχουμε αποθηκεύσει φαγητά που περιέχουν κόκκινη σάλτσα, λαδερά και άλλα μαγειρευτά με έντονα καρυκεύματα, σκόρδο και κρεμμύδι. Υπάρχουν, μερικές απλές λύσεις για να απαλλαγούμε από τις οσμές.

5 τρόποι για να μην μυρίζει το τάπερ

Λεμόνι και ζεστό νερό

Γεμίζουμε το τάπερ με ζεστό νερό, προσθέτουμε χυμό λεμονιού ή φέτες και το αφήνουμε για 1 με 2 ώρες. Το λεμόνι απορροφά και εξουδετερώνει τις μυρωδιές ενώ, ταυτόχρονα, αφήνει το απαλό και ευχάριστο άρωμά του. Στην περίπτωση που δεν έχετε λεμόνια ή δεν θέλετε να τα «ξοδέψετε» για να διώξετε τις οσμές, μια καλή λύση είναι να φυλάτε στο ψυγείο τις στημένες λεμονόκουπες και να τις αξιοποιείτε σε τέτοιες περιπτώσεις.



