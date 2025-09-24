Το μενού του φοιτητή: Απλές ιδέες για κάθε μέρα της εβδομάδας με λιγότερα από 3€/γεύμα

Η φοιτητική ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις: εργασίες που ξεφυτρώνουν από το πουθενά, βραδιές που τελειώνουν αργά και… ένα άδειο ψυγείο που σας κοιτάζει στα μάτια και αναρωτιέται γιατί είναι πάλι άδειο. Το καλό νέο; Δεν χρειάζεται να ξοδεύετε μια περιουσία για να φάτε σωστά. Ούτε να ζείτε από τα ντελίβερι. Με λίγη οργάνωση, μπορείτε να ετοιμάσετε ένα μενού με πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό για ολόκληρη εβδομάδα, με απλές συνταγές που δεν ξεπερνούν τα 3€ το γεύμα και δεν θέλουν πολλές γνώσεις στην κουζίνα για να γίνουν σωστά.



Διαβάστε περισσότερα στο Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr