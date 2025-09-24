Γιουβέτσι με καβούρι και ούζο
Γιουβέτσι με καβούρι και ούζο
Λατρεύουμε το παραδοσιακό μοσχαράκι γιουβέτσι, το καλοκαίρι και σε περιόδους νηστείας φτιάχνουμε χταπόδι γιουβέτσι και πλέον μαγειρεύουμε γιουβέτσι και το καβούρι. Ένα πολύ νόστιμο πιάτο, που ταιριάζει πολύ με ούζο.
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε κατσαρόλα που χωράει τα καβούρια σε μια στρώση τα σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά και από τις δύο μεριές, μέχρι να πάρουν ένα κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα. Αφαιρούμε τα καβούρια και προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Προσθέτουμε τον πελτέ, ανακατεύουμε να καεί ελαφρώς και προσθέτουμε το ούζο. Μόλις εξατμιστεί, βάζουμε τις ντομάτες. Συνεχίζουμε ανακατεύοντας μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά και ρίχνουμε τα καβούρια.
