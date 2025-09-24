Γιουβέτσι με καβούρι και ούζο
CANTINA
γιουβέτσι με καβούρι Γιουβέτσι Το μενού της εβδομάδας

Γιουβέτσι με καβούρι και ούζο

Λατρεύουμε το παραδοσιακό μοσχαράκι γιουβέτσι, το καλοκαίρι και σε περιόδους νηστείας φτιάχνουμε χταπόδι γιουβέτσι και πλέον μαγειρεύουμε γιουβέτσι και το καβούρι. Ένα πολύ νόστιμο πιάτο, που ταιριάζει πολύ με ούζο.

Γιουβέτσι με καβούρι και ούζο
Διαδικασία

Βήμα 1
Σε κατσαρόλα που χωράει τα καβούρια σε μια στρώση τα σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά και από τις δύο μεριές, μέχρι να πάρουν ένα κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα. Αφαιρούμε τα καβούρια και προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Προσθέτουμε τον πελτέ, ανακατεύουμε να καεί ελαφρώς και προσθέτουμε το ούζο. Μόλις εξατμιστεί, βάζουμε τις ντομάτες. Συνεχίζουμε ανακατεύοντας μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά και ρίχνουμε τα καβούρια.

