Κανελόνια: 10 λαχταριστές συνταγές με τα αγαπημένα ζυμαρικά
Κανελόνια: 10 λαχταριστές συνταγές με τα αγαπημένα ζυμαρικά
Τα κανελόνια αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ιταλικής κουζίνας, που όμως έχει κερδίσει επάξια τη θέση του και στις δικές μας γαστρονομικές επιλογές
Από τις πιο κλασικές εκδοχές με κιμά και μπεσαμέλ, μέχρι τις πιο εναλλακτικές, με σαρδέλες, σπανάκι, λαχανικά ή ακόμα και vegan παραλλαγές, τα κανελόνια αποδεικνύουν πόσο ευέλικτο και δημιουργικό μπορεί να γίνει αυτό το πιάτο.
Είτε αναζητάτε μια λύση για το καθημερινό γεύμα, είτε θέλετε να εντυπωσιάσετε σε ένα γιορτινό τραπέζι, οι παρακάτω 10 συνταγές θα σας δώσουν ιδέες για να τα γεμίσετε με τον πιο γευστικό τρόπο.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Είτε αναζητάτε μια λύση για το καθημερινό γεύμα, είτε θέλετε να εντυπωσιάσετε σε ένα γιορτινό τραπέζι, οι παρακάτω 10 συνταγές θα σας δώσουν ιδέες για να τα γεμίσετε με τον πιο γευστικό τρόπο.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα