Κανελόνια: 10 λαχταριστές συνταγές με τα αγαπημένα ζυμαρικά
CANTINA
Κανελόνια συνταγές με κανελόνια

Κανελόνια: 10 λαχταριστές συνταγές με τα αγαπημένα ζυμαρικά

Τα κανελόνια αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ιταλικής κουζίνας, που όμως έχει κερδίσει επάξια τη θέση του και στις δικές μας γαστρονομικές επιλογές

Κανελόνια: 10 λαχταριστές συνταγές με τα αγαπημένα ζυμαρικά
Από τις πιο κλασικές εκδοχές με κιμά και μπεσαμέλ, μέχρι τις πιο εναλλακτικές, με σαρδέλες, σπανάκι, λαχανικά ή ακόμα και vegan παραλλαγές, τα κανελόνια αποδεικνύουν πόσο ευέλικτο και δημιουργικό μπορεί να γίνει αυτό το πιάτο.

Είτε αναζητάτε μια λύση για το καθημερινό γεύμα, είτε θέλετε να εντυπωσιάσετε σε ένα γιορτινό τραπέζι, οι παρακάτω 10 συνταγές θα σας δώσουν ιδέες για να τα γεμίσετε με τον πιο γευστικό τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης