Φάβα: Πώς να τη μαγειρέψετε νόστιμη και βελούδινη – Ο πλήρης οδηγός
CANTINA
φάβα

Φάβα: Πώς να τη μαγειρέψετε νόστιμη και βελούδινη – Ο πλήρης οδηγός

Ανακαλύπτουμε μαζί τη φάβα, από τη Σαντορίνη ως τη Σχοινούσα, και δοκιμάζουμε δημιουργικές ιδέες που απογειώνουν τη γεύση της.

Φάβα: Πώς να τη μαγειρέψετε νόστιμη και βελούδινη – Ο πλήρης οδηγός
Η φάβα είναι η πιο γλυκιά, γήινη αλοιφή της ελληνικής κουζίνας και δη της νησιώτικης. Ένας εκλεκτός μεζές με ρίζες στη παράδοση πολλών τόπων, τον οποίο η σύγχρονη ελληνική μαγειρική έχει ασπαστεί ως ένα απ’ τα πιο πολύτιμα υλικά, Γιατί παρόλο που η ίδια μαγειρεύεται πάντα βρασμένη ως χυλός, επιτρέπει ενδιαφέροντες δημιουργικούς συνδυασμούς στο πιάτο.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης