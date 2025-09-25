Φάβα: Πώς να τη μαγειρέψετε νόστιμη και βελούδινη – Ο πλήρης οδηγός
Φάβα: Πώς να τη μαγειρέψετε νόστιμη και βελούδινη – Ο πλήρης οδηγός
Ανακαλύπτουμε μαζί τη φάβα, από τη Σαντορίνη ως τη Σχοινούσα, και δοκιμάζουμε δημιουργικές ιδέες που απογειώνουν τη γεύση της.
Η φάβα είναι η πιο γλυκιά, γήινη αλοιφή της ελληνικής κουζίνας και δη της νησιώτικης. Ένας εκλεκτός μεζές με ρίζες στη παράδοση πολλών τόπων, τον οποίο η σύγχρονη ελληνική μαγειρική έχει ασπαστεί ως ένα απ’ τα πιο πολύτιμα υλικά, Γιατί παρόλο που η ίδια μαγειρεύεται πάντα βρασμένη ως χυλός, επιτρέπει ενδιαφέροντες δημιουργικούς συνδυασμούς στο πιάτο.
