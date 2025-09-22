Κολυβόζουμο: 6 zero waste ιδέες για να μην το πετάμε

Το κολυβόζουμο ή σταρόζουμο, δηλαδή το νερό στο οποίο έχουμε βράσει το σιτάρι για τα κόλλυβα, είναι μια πρώτη ύλη που συχνά πάει χαμένη, παρότι έχει γεύση και θρεπτικά στοιχεία. Όμως, αν το δούμε με μια zero waste οπτική, μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους.

Πέρα από τη θρησκευτική του χρήση, όπως μας εξήγησε ο κλινικός Διαιτολόγος - διατροφολόγος Παναγιώτης Ζήσης στο ερώτημά για το αν και κατά πόσο τα κόλλυβα είναι τελικά υπερτροφή, διαπιστώσαμε ότι είναι εξαιρετικά θρεπτικά και πλούσια σε συστατικά που ωφελούν πραγματικά τον οργανισμό του ανθρώπου. Αναλύοντας ένα προς ένα τα συστατικά, σταθήκαμε στο σιτάρι το οποίο δίνει υδατάνθρακες που παρέχουν ενέργεια στον οργανισμό μας αλλά και υδατοδιαλυτές βιταμίνες του συμπλέγματος Β που δρουν ως συνένζυμα σε όλες σχεδόν τις αντιδράσεις του οργανισμού και συμβάλλουν στην υγεία του νευρικού συστήματος.

Ωστόσο, κάθε φορά που βράζει το σιτάρι, πετάμε το ζουμί ενώ θα μπορούσαμε με κάποιους τρόπους να το αξιοποιήσουμε.



