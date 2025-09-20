Από τα βαπόρια στο καφενείο – Η ιστορία του κ. Πάσσα στη Λαγκάδα Χίου

Στη Λαγκάδα Χίου, το γραφικό ναυτοχώρι που απλώνεται στα βόρεια παράλια του νησιού και κρύβει την ιστορία του σε κάθε στενό και καΐκι, ο κ. Πάσσας κουβαλάει μια πορεία που ξεκινά στη θάλασσα και συνεχίζεται στη στεριά, στην ταβέρνα που ίδρυσε ο παππούς του το 1952.

Μια μέρα του Σεπτέμβρη, βρέθηκα για εξερεύνηση στη Λαγκάδα στη Χίο. Αφού περπάτησα το λιμανάκι δύο φορές, τελικά καθίσαμε στο εστιατόριο του Πάσσα. Να είμαι ειλικρινής, πάντα προσέχω τον διάκοσμο και εκεί μου τράβηξαν την προσοχή παλιά εργαλεία της αγροτικής ζωής με λαογραφική αξία. Τότε ήταν που ζήτησα να μάθω περισσότερα και κάπως έτσι, από μια κουβέντα στην άλλη, βρέθηκα να μιλάω με τον Βασίλη Γεωργίου Πάσσα. Έχει σημασία το μεσαίο όνομα, γιατί η ιστορία του είναι οικογενειακή, πλεγμένη ανάμεσα στη θάλασσα και τη στεριά.



