Φτιάχνουμε αρωματικές μπάρες λεμονιού για τη δουλειά και το σχολείο

Ο σοφός λαός λέει πως όταν έχουμε λεμόνια, πρέπει να φτιάχνουμε λεμονόπιτα και εμείς το πήγαμε ένα βήμα παρακάτω: Φτιάξαμε μπάρες λεμονιού. Μια σούπερ νόστιμη συνταγή που μπορείτε να σερβίρετε ένα απόγευμα μαζί με τον καφέ, να πάρετε μαζί σας στο γραφείο ή στο σχολείο αλλά και να κεράσετε τους φίλους σε μία γιορτή.

Τα βασικά μυστικά για να φτιάξετε μπάρες λεμονιού

Λεμόνια. Χρειάζεστε 5 μεγάλα λεμόνια, ακέρωτα, ιδανικά βιολογικά γιατί θα χρησιμοποιήσετε το ξύσμα. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε εύκολα το χυμό και το ξύσμα λεμονιού με οποιοδήποτε άλλο χυμό εσπεριδοειδών της επιλογής σας, όπως γκρέιπφρουτ, λάιμ ή πορτοκάλι.

Βούτυρο. Χρησιμοποιώντας ανάλατο βούτυρο, μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα αλατιού στα μπισκότα και να αποφύγετε να γίνουν πολύ αλμυρά.

Ζάχαρη. Αυτή η συνταγή απαιτεί τόσο κρυσταλλική όσο και ζάχαρη άχνη. Πασπαλίστε τις μπάρες λεμονιού με ζάχαρη άχνη λίγο πριν το σερβίρισμα, αλλιώς θα διαλυθεί.

Αλεύρι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις χρησιμοποιείται τόσο στην κρούστα όσο και στην επικάλυψη αυτών των λεμονάτων μπισκότων. Στη γέμιση, το αλεύρι λειτουργεί ως συνδετικό υλικό για να κρατήσει τη λεμονάτη επικάλυψη στη θέση της.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr