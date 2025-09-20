Πώς μαγειρεύουμε σωστά τον τραχανά βήμα-βήμα
Πώς μαγειρεύουμε σωστά τον τραχανά βήμα-βήμα
Αγαπάμε τον τραχανά και μας αρέσει να τον απολαμβάνουμε όλες τις εποχές του χρόνου. Ωστόσο, θέλει την προσοχή του όσο μαγειρεύεται
Αγαπάμε τον τραχανά και μας αρέσει να τον απολαμβάνουμε όλες τις εποχές του χρόνου. Άλλωστε είναι τροφή με πλούσια ιστορία και κατέχει περίοπτη θέση στην παραδοσιακή κουζίνα του τόπου μας. Ωστόσο, ο τραχανάς θέλει προσοχή όσο μαγειρεύεται.
Ο χρόνος μαγειρέματος, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το είδος του τραχανά, το πόσο στεγνός είναι και το μέγεθός του. Σε γενικές γραμμές, ο σταρένιος τραχανάς θέλει περισσότερο χρόνο και νερό σε σχέση με τον αλευρένιο, με τους ψιλοκομμένους να απαιτούν επίσης μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μαγειρέματος από τους χοντροκομμένους.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Πώς μαγειρεύουμε σωστά τον τραχανάΟ χρόνος
Ο χρόνος μαγειρέματος, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το είδος του τραχανά, το πόσο στεγνός είναι και το μέγεθός του. Σε γενικές γραμμές, ο σταρένιος τραχανάς θέλει περισσότερο χρόνο και νερό σε σχέση με τον αλευρένιο, με τους ψιλοκομμένους να απαιτούν επίσης μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μαγειρέματος από τους χοντροκομμένους.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα