Πώς μαγειρεύουμε σωστά τον τραχανά βήμα-βήμα

CANTINA
Τραχανάς γλυκός τραχανάς ξινός τραχανάς

Αγαπάμε τον τραχανά και μας αρέσει να τον απολαμβάνουμε όλες τις εποχές του χρόνου. Άλλωστε είναι τροφή με πλούσια ιστορία και κατέχει περίοπτη θέση στην παραδοσιακή κουζίνα του τόπου μας. Ωστόσο, ο τραχανάς θέλει προσοχή όσο μαγειρεύεται.

Πώς μαγειρεύουμε σωστά τον τραχανά
Ο χρόνος
Ο χρόνος μαγειρέματος, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το είδος του τραχανά, το πόσο στεγνός είναι και το μέγεθός του. Σε γενικές γραμμές, ο σταρένιος τραχανάς θέλει περισσότερο χρόνο και νερό σε σχέση με τον αλευρένιο, με τους ψιλοκομμένους να απαιτούν επίσης μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μαγειρέματος από τους χοντροκομμένους.

