Ανοιχτή Πρόσκληση για το 3ο Cantina Academy, 16 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα

Το 3ο Cantina Academy Academy είναι γεγονός. Θέλετε να ασχοληθείτε με την αγροδιατροφή; Είναι όνειρό σας να γίνετε επαγγελματίας αγρότης; Σας ενδιαφέρει η αειφορία και η βιωσιμότητα στην πρωτογενή παραγωγή; Σας απασχολεί το μέλλον του αγροτικού τομέα με την κλιματική αλλαγή να αλλάζει όλα τα δεδομένα; Πιστεύετε ότι η εστίαση θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας την επόμενη δεκαετία;

Εσάς είχαμε στον νου μας καθώς σχεδιάζαμε και ορίζαμε τις βασικές αρχές του νέου θεσμού που αρχίζει να υλοποιείται.

Το 3ο Cantina Academy ανοίγει τις πόρτες του στις 16 Οκτωβρίου και σας περιμένει στην Καλαμάτα

Στo Grecotel Filoxenia Kalamata θα συναντηθούν εκπρόσωποι όλων των παραγωγικών κλάδων της χώρας. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της πολιτικής σκηνής, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, ερευνητές και καθηγητές, υγιείς και πρωτοπόροι συνεταιρισμοί, παραγωγοί, αγρότες και κτηνοτρόφοι, μάγειροι και επιχειρηματίες, για να μιλήσουν, να ακούσουν και να προτείνουν κατευθύνσεις και λύσεις για το μέλλον της τροφής στην Ελλάδα. Μαζί τους, εκπρόσωποι από χώρες της Ευρώπη που έχουν να μοιραστούν μας τεχνογνωσία, αποτελέσματα ερευνών και καλές πρακτικές με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής.

Αν αναζητάτε έμπνευση, πρακτικές λύσεις και νέες προοπτικές, το Cantina Academy είναι ο φυσικός σας χώρος.

Θα ενημερωθείτε για θέματα όπως η γεωργία ακριβείας, τα θερμοκήπια, οι νέες καλλιέργειες, η κλιματική ανθεκτικότητα και η ψηφιακή μετάβαση.

Θα γνωρίσετε ειδικούς, επενδυτές, καινοτόμους παραγωγούς, εκπροσώπους Τραπεζών και στελέχη από τη βιομηχανία τροφίμων.

Θα μάθετε τις νέες πολιτικές που σχεδιάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και τι βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον της πρωτογενούς παραγωγής.

Θα ακούσετε success stories παραγωγών που επένδυσαν στην αειφορία και στην εξέλιξη σε δύσκολες συνθήκες.



Θα δοθεί σειρά προτεραιότητας σε 50 συμμετέχοντες από όλη την Πελοπόννησο.



Δηλώστε συμμετοχή στο cantina.protothema.gr

