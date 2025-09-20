Το τουρκικό πρωινό υποψήφιο για τον Κατάλογο Άυλης Κληρονομιάς της UNESCO

Η Τουρκία διεκδικεί μια θέση στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (Οργάνωση του Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό), με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της καθημερινότητάς της: το πρωινό. Το πρωινό, όμως, δεν απλώς το πρώτο γεύμα της ημέρας, αλλά μια ολόκληρη εμπειρία που φέρνει στο ίδιο τραπέζι παράδοση, φιλοξενία και γεύσεις από κάθε γωνιά της χώρας.Η ίδια η λέξη kahvalti σημαίνει πριν από τον καφέ, ωστόσο το πρωινό στην Τουρκία έχει εξελιχθεί σε ένα πλούσιο και χορταστικό γεύμα που δύσκολα συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο. Από τα εστιατόρια της Ανατολικής Τουρκίας που ανοίγουν χαράματα για να σερβίρουν σούπες και πιάτα βασισμένα στη συκωταριά, μέχρι τα πιο ανάλαφρα πρωινά στα παράλια της Μικράς Ασίας με φρέσκα λαχανικά, χόρτα, ελιές και τυρί Bergama tulum, κάθε περιοχή βάζει τη δική της υπογραφή σε αυτόν τον θεσμό.