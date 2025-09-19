Ξύλινες κουτάλες: Πώς τις πλένουμε, πότε τις αντικαθιστούμε
CANTINA
Ξύλινες κουτάλες Εργαλεία κουζίνας εργαλεία μαγειρικής

Ξύλινες κουτάλες: Πώς τις πλένουμε, πότε τις αντικαθιστούμε

Ακόμη και στις πιο μοντέρνες κουζίνες, σε κουζίνες εξοπλισμένες με τις πλέον σύγχρονες συσκευές, υπάρχει κάτι το οποίο πιθανότατα δεν θα αλλάξει ποτέ

Ξύλινες κουτάλες: Πώς τις πλένουμε, πότε τις αντικαθιστούμε
Το ότι οι ξύλινες κουτάλες επιλέγονται τόσο από ερασιτέχνες όσο και από επαγγελματίες σεφ δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. Είναι οικονομικές, ανθεκτικές και πολυχρηστικές. Σε αντίθεση με τις μεταλλικές κουτάλες, οι ξύλινες δεν συγκρατούν τη θερμότητα (άρα δεν υπάρχει κίνδυνος να καούμε), ούτε αντιδρούν χημικά με όξινα τρόφιμα, όπως οι ντομάτες σε μία σάλτσα.

Επίσης, δεν καταστρέφουν την επιφάνεια στα αντικολλητικά σκεύη και, σε αντίθεση με τα πλαστικά εργαλεία, δεν κινδυνεύουν να λιώσουν. Αν τις φροντίζουμε σωστά, θα κρατήσουν για πολλά χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης