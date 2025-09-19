Μουστοκούλουρα και μουσταλευριά: Για το χατίρι του μούστου
Κοφίνια, τσαμπιά, γυναίκες με λευκά τσεμπέρια, κιλίμια κάτω από τα δέντρα και τραγούδια από τους τρυγητές, ένα τεράστιο βουκολικό πανηγύρι ήταν το σκηνικό που στηνόταν στην Ελλάδα
Που τον έλεγαν και Σταφυλά ή Τρυγητή ή Τρυγομηνά ή Πετιμεζά. Και μια διάχυτη μεθυστική μυρωδιά από τα κοντινά πατητήρια πλανιόταν όπου υπήρχαν αμπέλια. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι πολύ πιο πεζά.
Ευτυχώς έχουμε τους ποιητές. «Mέσα στη μαύρη ρώγα του αμπελιού κοχλάζει ο μούστος κατακόκκινος» γράφει ο Ρίτσος στη Ρωμιοσύνη και μας κάνει να θέλουμε να πιούμε το τσαμπί και να νομίζουμε πως ακούμε τον χυμό του σταφυλιού να απαιτεί να γίνει η πρώτη ύλη για μουστοκούλουρα και μουσταλευριά.
