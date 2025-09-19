Μουστοκούλουρα και μουσταλευριά: Για το χατίρι του μούστου
CANTINA
Μουστοκούλουρα Μουσταλευριά Τρύγος

Μουστοκούλουρα και μουσταλευριά: Για το χατίρι του μούστου

Κοφίνια, τσαμπιά, γυναίκες με λευκά τσεμπέρια, κιλίμια κάτω από τα δέντρα και τραγούδια από τους τρυγητές, ένα τεράστιο βουκολικό πανηγύρι ήταν το σκηνικό που στηνόταν στην Ελλάδα

Μουστοκούλουρα και μουσταλευριά: Για το χατίρι του μούστου
Που τον έλεγαν και Σταφυλά ή Τρυγητή ή Τρυγομηνά ή Πετιμεζά. Και μια διάχυτη μεθυστική μυρωδιά από τα κοντινά πατητήρια πλανιόταν όπου υπήρχαν αμπέλια. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι πολύ πιο πεζά.

Ευτυχώς έχουμε τους ποιητές. «Mέσα στη μαύρη ρώγα του αμπελιού κοχλάζει ο μούστος κατακόκκινος» γράφει ο Ρίτσος στη Ρωμιοσύνη και μας κάνει να θέλουμε να πιούμε το τσαμπί και να νομίζουμε πως ακούμε τον χυμό του σταφυλιού να απαιτεί να γίνει η πρώτη ύλη για μουστοκούλουρα και μουσταλευριά.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης