Elemes Cretan Cuisine - Η προβολή της κρητικής κουζίνας στο σήμερα

Πόσο σπουδαία είναι άραγε η κρητική κουζίνα, η διατροφή των κρητικών ανά του αιώνες; Ποιο είναι αυτό το κυρίαρχο αποτύπωμα που έκανε μια ολόκληρη ομάδα επιστημόνων να τη μελετά ήδη από την δεκαετία του 50 για να χαρακτηρισθεί από την UNESCO το 2012 ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά; Πόσο καλά γνωρίζουν οι νέες γενιές μαγείρων τον παγκόσμιο θησαυρό που έχουν στα χέρια τους; Πόσο πιστοί παραμένουν στις μαγειρικές παραδόσεις του τόπου του και πόσο τις επικαιροποιούν σύμφωνα με τις επιταγές του σήμερα; Άραγε είναι δόκιμος ο όρος επικαιροποίηση όταν μιλάμε για παραδόσεις αιώνων;