Το εύκολο γλυκό ψυγείου με τη γεύση των εκλέρ, χωρίς το μπελαλίδικο ψήσιμο
Το εύκολο γλυκό ψυγείου με τη γεύση των εκλέρ, χωρίς το μπελαλίδικο ψήσιμο
Το εκλέρ είναι ένα από τα πιο κλασικά και αγαπημένα γλυκά, με χαρακτηριστική γέμιση βανίλιας και επικάλυψη σοκολάτας
Παρά τη φαινομενική του απλότητα, η παρασκευή του απαιτεί τεχνική ακρίβεια, χρόνο και υπομονή. Για τους περισσότερους, η διαδικασία μπορεί να είναι περίπλοκη και χρονοβόρα, καθιστώντας το εκλέρ ένα γλυκό που οι περισσότεροι προτιμούν να αγοράζουν έτοιμο παρά να φτιάχνεται στο σπίτι.
Αν αγαπάτε τη γεύση του εκλέρ, αλλά όχι την ταλαιπωρία, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα επιλογή: το κέικ με γεύση εκλέρ. Πρόκειται για ένα γλυκό χωρίς ψήσιμο, που συνδυάζει τα βασικά στοιχεία του εκλέρ, αλλά τεχνικά δεν είναι. Είναι ένα εύκολο στην παρασκευή κέικ ψυγείου και σε αυτή την εκδοχή χωρίς ψήσιμο και δεν απαιτεί σχεδόν καθόλου χρόνο πάνω από την κατσαρόλα ή το φούρνο. Το αποτέλεσμα είναι ένα κρεμώδες και πλούσιο γλυκό.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Αν αγαπάτε τη γεύση του εκλέρ, αλλά όχι την ταλαιπωρία, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα επιλογή: το κέικ με γεύση εκλέρ. Πρόκειται για ένα γλυκό χωρίς ψήσιμο, που συνδυάζει τα βασικά στοιχεία του εκλέρ, αλλά τεχνικά δεν είναι. Είναι ένα εύκολο στην παρασκευή κέικ ψυγείου και σε αυτή την εκδοχή χωρίς ψήσιμο και δεν απαιτεί σχεδόν καθόλου χρόνο πάνω από την κατσαρόλα ή το φούρνο. Το αποτέλεσμα είναι ένα κρεμώδες και πλούσιο γλυκό.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα