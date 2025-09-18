Κορινθιακή Σταφίδα: Ξαναβάζουμε στο τραπέζι μας το ελληνικό superfood - Πού θα τη βρείτε

Υπάρχει ένα διαρκές ενδιαφέρον σε τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Τα ράφια είναι γεμάτα από πολύχρωμες συσκευασίες με υπερτροφές που ταξιδεύουν από μέρη μακρινά και υπόσχονται ότι θα αποκτήσουμε «υπερδυνάμεις». Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα υπάρχει ένα superfood με μεγάλη ιστορία και ακόμα μεγαλύτερη θρεπτική αξία. Αυτή την αντίθεση βάλαμε στο μάτι και βγήκαμε μια βόλτα στους διαδρόμους των supermarket και των παντοπωλείων για να αναζητήσουμε στα ράφια την κορινθιακή σταφίδα. Δείτε τι βρήκαμε, αλλά πρώτα ας θυμηθούμε την ιστορία.Για δεκαετίες, η Κορινθιακή σταφίδα ήταν ο «μαύρος χρυσός» της Ελλάδας και η ιστορία της διατρέχει την ίδια την ιστορία του ελληνικού αγροτικού κόσμου. Από την αρχαιότητα έως και τον 20ό αιώνα, αποτέλεσε σταθερό προϊόν καλλιέργειας και εμπορίου, με αποκορύφωμα τον 19ο αιώνα, όταν η έγινε το βασικό εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας. Η καλλιέργεια της ξεκίνησε συστηματικά από περιοχές της Αχαΐας και της Κορινθίας και γρήγορα επεκτάθηκε στη Μεσσηνία, την Ηλεία, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Στις περιοχές αυτές έγινε μονοκαλλιέργεια και γύρω της οργανώθηκε το εμπόριο στα λιμάνια και οι υποδομές.Σήμερα, η ζήτηση έχει περιοριστεί, η καλλιέργεια απειλείται από την κλιματική αλλαγή, εγκαταλείπεται και οι παραγωγοί μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.