Αθήνα και ταράτσα: 9 προτάσεις για ειδικές περιστάσεις
Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ και τα εστιατόρια των μεγάλων αθηναϊκών ξενοδοχείων προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία δροσιάς και μοναδικών γεύσεων, με φόντο τη συναρπαστική θέα
Ένα παγωμένο ποτήρι κρασί στην ταράτσα, ένα κοκτέιλ, σέρβις αρχοντικό, πολυτέλεια, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Πέντε-δέκα ορόφους πιο κάτω, η Αθήνα ζει τη βουερή ζωή της.
Εκλεπτυσμένη διακόσμηση, φίνα σερβίτσια, διαλεχτοί οίνοι, πρωτοποριακές γεύσεις, προσεγμένη εξυπηρέτηση. Η δροσιά, ο προσεγμένος φωτισμός, οι ωραίες μουσικές και η απίστευτη θέα στα πιο ξακουστά μνημεία της πόλης αλλά και η ίδια η απέραντη Αθήνα, καδράρουν ονειρεμένα τη γαστρονομική εμπειρία.
Όσο κρατάει το καλοκαίρι, και φαίνεται πως έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του, τα εστιατόρια στην ταράτσα των μεγάλων ξενοδοχείων της Αθήνας, είναι τέλεια ιδέα για μια ιδιαίτερη έξοδο.
