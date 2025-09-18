Αθήνα και ταράτσα: 9 προτάσεις για ειδικές περιστάσεις

Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ και τα εστιατόρια των μεγάλων αθηναϊκών ξενοδοχείων προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία δροσιάς και μοναδικών γεύσεων, με φόντο τη συναρπαστική θέα