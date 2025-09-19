28 παραδοσιακές και comfort συνταγές να μαγειρέψουμε το μοσχαράκι

Δεν χρειάζεται να είναι Κυριακή για να βγει το μοσχαράκι στο τραπέζι. Αλλά, συνήθως είναι. Ίσως γιατί θέλει τον χρόνο του στο μαγείρεμα, την επιλογή στο σωστό κομμάτι, την τέλεια σάλτσα. Ίσως γιατί, ακόμα κι αν το φτιάχνουμε βιαστικά μέσα στην εβδομάδα, πάντα το συνδέουμε με μια πιο αργή εποχή. Από τις πρώτες γεύσεις που θυμόμαστε να αναδύονται από την κατσαρόλα της μαμάς ή της γιαγιάς, το μοσχαράκι κουβαλά μαζί του τεχνική, εποχικότητα και μνήμη.Ποντίκι, χτένι, σπαλομύτα, μάγουλο, όποια και αν είναι η κοπή, προσαρμόζεται εύκολα και ταιριάζει με μερικά από τα πιο νόστιμα αγαθά. Άλλοτε κοκκινιστό με πατάτες, άλλοτε λεμονάτο, κρασάτο ή στιφάδο και άλλοτε κρυμμένο μέσα σε γάστρα ή σε φύλλο πίτας. Ταιριάζει με πατάτες, λαχανικά, ρύζι και όλων των ειδών τα ζυμαρικά, από χυλοπίτα και σπαγγέτι μέχρι τραχανά.