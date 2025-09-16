Ψαρόσουπες και κακαβιά: 17 συνταγές για όλο τον χρόνο
Ψαρόσουπες και κακαβιά: 17 συνταγές για όλο τον χρόνο
Οι σούπες δεν έχουν εποχή, ή δεν πρέπει να έχουν. Ειδικά οι ψαρόσουπες και οι σούπες με θαλασσινά, αποτελούν από τα πιο θρεπτικά και ξεχωριστά πιάτα της ελληνικής και διεθνούς κουζίνας
Από την παραδοσιακή κακαβιά, που κουβαλά ιστορία αιώνων, μέχρι πιο γκουρμέ επιλογές όπως μια μπισκ γαρίδας με μπράντι, κάθε συνταγή κρύβει τη δική της γευστική ταυτότητα.
Συγκεντρώσαμε 17 διαφορετικές συνταγές, που θα καλύψουν κάθε γούστο και περίσταση. Από την κλασική ψαρόσουπα, μέχρι πιο ιδιαίτερες εκδοχές, όλες είναι φτιαγμένες για να δοκιμάσετε και να ανακαλύψετε νέες αγαπημένες γεύσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Συγκεντρώσαμε 17 διαφορετικές συνταγές, που θα καλύψουν κάθε γούστο και περίσταση. Από την κλασική ψαρόσουπα, μέχρι πιο ιδιαίτερες εκδοχές, όλες είναι φτιαγμένες για να δοκιμάσετε και να ανακαλύψετε νέες αγαπημένες γεύσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα