Ψαρόσουπες και κακαβιά: 17 συνταγές για όλο τον χρόνο
CANTINA
Ψαρόσουπα ψαρόσουπες Κακαβιά

Ψαρόσουπες και κακαβιά: 17 συνταγές για όλο τον χρόνο

Οι σούπες δεν έχουν εποχή, ή δεν πρέπει να έχουν. Ειδικά οι ψαρόσουπες και οι σούπες με θαλασσινά, αποτελούν από τα πιο θρεπτικά και ξεχωριστά πιάτα της ελληνικής και διεθνούς κουζίνας

Ψαρόσουπες και κακαβιά: 17 συνταγές για όλο τον χρόνο
Από την παραδοσιακή κακαβιά, που κουβαλά ιστορία αιώνων, μέχρι πιο γκουρμέ επιλογές όπως μια μπισκ γαρίδας με μπράντι, κάθε συνταγή κρύβει τη δική της γευστική ταυτότητα.

Συγκεντρώσαμε 17 διαφορετικές συνταγές, που θα καλύψουν κάθε γούστο και περίσταση. Από την κλασική ψαρόσουπα, μέχρι πιο ιδιαίτερες εκδοχές, όλες είναι φτιαγμένες για να δοκιμάσετε και να ανακαλύψετε νέες αγαπημένες γεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης