Πόσα ξοδεύω για φαγητό: Βάσω, 52 ετών, τραπεζική υπάλληλος με μηνιαίο εισόδημα 1.700€
Πόσα ξοδεύω για φαγητό: Βάσω, 52 ετών, τραπεζική υπάλληλος με μηνιαίο εισόδημα 1.700€
Τα έξοδα για φαγητό απασχολούν την καθημερινότητά μας καθώς οι τιμές των προϊόντων έχουν αλλάξει αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα
Προσπαθώντας να αναλύσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, στραφήκαμε στη Βάσω, 52 ετών, η οποία εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια ως τραπεζική υπάλληλος. Το μηνιαίο εισόδημα της Βάσως ανέρχεται στα 1.700€. Από αυτά, τα πάγια έξοδά της φτάνουν περίπου τα 950€ το μήνα. Σε αυτά περιλαμβάνονται το ενοίκιο, οι λογαριασμοί του σπιτιού, καθώς επίσης και το γυμναστήριο.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα