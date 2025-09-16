Σάντουιτς με κεφτεδάκια

Μια νόστιμη αμερικάνικη συνήθεια, το σάντουιτς με κεφτέδες, μάς προτείνει αυτή τη φορά ο Γιώργος Δημητρακόπουλος, το οποίο το εμπλουτίζει με λαχανικά τουρσί