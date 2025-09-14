Δοκιμάσαμε τα viral μαλακά μπισκότα της Αγγλίας που ήρθαν και στην Αθήνα
CANTINA

Δοκιμάσαμε τα viral μαλακά μπισκότα της Αγγλίας που ήρθαν και στην Αθήνα

Στο My Cookie Dough Athens, για κάποια από τα πιο ζουμερά μαλακά μπισκότα της πόλης και βελούδινο παγωτό μηχανής.

Ένα βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, αρχές του Σεπτέμβρη, όταν ακόμα οι νύχτες παραμένουν ζεστές και καλοκαιρινές, μας έπιασε η λιγούρα για κάτι γλυκό. Θέλαμε όμως το γλυκό μας να κρύβει και λίγη δροσιά, να συνδυάζει το comfort του ζεστού με την ανάσα φρεσκάδας του παγωτού. Έτσι, μετά το φαγητό που απολαύσαμε στο κέντρο της πόλης κατηφορίσαμε στη Μητροπόλεως και στον πεζόδρομο της Πετράκη για να δοκιμάσουμε το viral soft cookie της Αγγλίας που κάνει πια διεθνή καριέρα.

