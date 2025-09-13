Η επιστήμη πίσω από την τέλεια συκομαΐδα
Η επιστήμη πίσω από την τέλεια συκομαΐδα
Η συκομαΐδα, το παραδοσιακό Κερκυραϊκό έδεσμα, παντρεύει ταπεινά υλικά δημιουργώντας ένα μωσαϊκό γεύσεων με πλούσια αρώματα
Υπάρχουν γλυκίσματα που είναι απλώς λιχουδιές, αλλά πάλι φέρουν μέσα τους ιστορία, πολιτισμό και μνήμες. Ένα τέτοιο είναι η συκομαΐδα, το παραδοσιακό Κερκυραϊκό έδεσμα, που παντρεύει ταπεινά υλικά με γαστρονομική σοφία. Στην πρώτη μπουκιά είναι μια μαστιχωτή πάστα, με πλούσια αρώματα, σιγά σιγά όμως αποκαλύπτει ένα μωσαϊκό γεύσεων. Τη γλυκύτητα του αποξηραμένου σύκου, τη θερμή πικάντικη νότα των μπαχαρικών, το διακριτικό άρωμα του τσίπουρου ή του ούζου και την τραγανή υφή των ξηρών καρπών, όλα δεμένα υπέροχα μέσα να αποκαλύπτονται μέσα στο στόμα. Αυτή η πολυπλοκότητα που αναδύεται από τη χρήση τόσο απλών υλικών, κρύβει έναν ολόκληρο κόσμο επιστήμης, γεύσης και παράδοσης που αξίζει να ανακαλύψουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα