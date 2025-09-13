Η επιστήμη πίσω από την τέλεια συκομαΐδα
CANTINA
συκομαΐδα αποξηραμένα σύκα Κέρκυρα

Η επιστήμη πίσω από την τέλεια συκομαΐδα

Η συκομαΐδα, το παραδοσιακό Κερκυραϊκό έδεσμα, παντρεύει ταπεινά υλικά δημιουργώντας ένα μωσαϊκό γεύσεων με πλούσια αρώματα

Η επιστήμη πίσω από την τέλεια συκομαΐδα
Υπάρχουν γλυκίσματα που είναι απλώς λιχουδιές, αλλά πάλι φέρουν μέσα τους ιστορία, πολιτισμό και μνήμες. Ένα τέτοιο είναι η συκομαΐδα, το παραδοσιακό Κερκυραϊκό έδεσμα, που παντρεύει ταπεινά υλικά με γαστρονομική σοφία. Στην πρώτη μπουκιά είναι μια μαστιχωτή πάστα, με πλούσια αρώματα, σιγά σιγά όμως αποκαλύπτει ένα μωσαϊκό γεύσεων. Τη γλυκύτητα του αποξηραμένου σύκου, τη θερμή πικάντικη νότα των μπαχαρικών, το διακριτικό άρωμα του τσίπουρου ή του ούζου και την τραγανή υφή των ξηρών καρπών, όλα δεμένα υπέροχα μέσα να αποκαλύπτονται μέσα στο στόμα. Αυτή η πολυπλοκότητα που αναδύεται από τη χρήση τόσο απλών υλικών, κρύβει έναν ολόκληρο κόσμο επιστήμης, γεύσης και παράδοσης που αξίζει να ανακαλύψουμε.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης