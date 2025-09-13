Του Σταυρού φτιάχνουμε προζύμι με αγιασμό

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, το προζύμι ζυμώνεται και πλάθεται με έναν τελετουργικό τρόπο, ιδιαίτερα την ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου. Είναι μια πρακτική που κουβαλά την πίστη, την παράδοση και τη δύναμη της πρόθεσης.Σύμφωνα με την παράδοση, όταν η Αγία Ελένη ανακάλυψε τον Σταυρό του Χριστού, στον τόπο εκείνο φύτρωνε βασιλικός. Γι' αυτό και σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, σε κάθε αυλή, κάθε περβάζι και κάθε αυλόπορτα, υπάρχει βασιλικός «για του Σταυρού». Ονομάζεται έτσι γιατί έχει φυτευτεί με σκοπό να πάει στην εκκλησία εκείνη τη μέρα και να αγιαστεί. Μετά τον αγιασμό, μπαίνει στα σπίτια, φυλάσσεται σε εικόνες και χρησιμοποιείται σε πράξεις πίστης.