Του Σταυρού φτιάχνουμε προζύμι με αγιασμό
CANTINA
Προζύμι Του Σταυρού Αγιασμός

Του Σταυρού φτιάχνουμε προζύμι με αγιασμό

Το σπιτικό προζύμι ζυμώνεται και πλάθεται με έναν τελετουργικό τρόπο, ιδιαίτερα την ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου

Του Σταυρού φτιάχνουμε προζύμι με αγιασμό
Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, το προζύμι ζυμώνεται και πλάθεται με έναν τελετουργικό τρόπο, ιδιαίτερα την ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου. Είναι μια πρακτική που κουβαλά την πίστη, την παράδοση και τη δύναμη της πρόθεσης.

Σύμφωνα με την παράδοση, όταν η Αγία Ελένη ανακάλυψε τον Σταυρό του Χριστού, στον τόπο εκείνο φύτρωνε βασιλικός. Γι' αυτό και σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, σε κάθε αυλή, κάθε περβάζι και κάθε αυλόπορτα, υπάρχει βασιλικός «για του Σταυρού». Ονομάζεται έτσι γιατί έχει φυτευτεί με σκοπό να πάει στην εκκλησία εκείνη τη μέρα και να αγιαστεί. Μετά τον αγιασμό, μπαίνει στα σπίτια, φυλάσσεται σε εικόνες και χρησιμοποιείται σε πράξεις πίστης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης