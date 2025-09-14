Του Τιμίου Σταυρού τα έθιμα με βασιλικό στο χέρι και φασολάδα στο καζάνι
Του Τιμίου Σταυρού τα έθιμα με βασιλικό στο χέρι και φασολάδα στο καζάνι
Από τη Θεσσαλία και την Ήπειρο μέχρι τα νησιά του Αιγαίου, η μέρα του Τιμίου Σταυρού συνεχίζεται στο τραπέζι, στο καζάνι, στη συλλογική μνήμη
Στις 14 Σεπτεμβρίου, σε ολόκληρη την Ελλάδα, γιορτάζεται η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Είναι μια από τις σημαντικότερες στιγμές του εκκλησιαστικού χρόνου, αλλά και ένα σταυροδρόμι εποχών καθώς τελειώνει το καλοκαίρι, ξεκινά η σπορά, μυρίζει βασιλικό και αρχίζει η χρονιά με πίστη και εγκράτεια.
Του Τιμίου Σταυρού τα έθιμα και οι συνήθειες
Από τον Θεσσαλικό κάμπο και την Ήπειρο μέχρι τα νησιά του Αιγαίου και τα χωριά της Λέσβου και της Λήμνου, η μέρα αυτή ευλογείται στην εκκλησία και συνεχίζεται στο τραπέζι, στο καζάνι, στη συλλογική μνήμη.
Στην Αγιάσο, στη Λήμνο, στο Μακρυχώρι, στις αυλές του Αιγαίου και στις εκκλησιές της ηπειρωτικής Ελλάδας, η 14η Σεπτεμβρίου, πέρα από το θρησκευτικό ορόσημο, είναι η πρώτη πράξη μιας χρονιάς. Πλύσιμο, αγιασμός, προζύμι, σπορά. Και πάντα στο τραπέζι μια κατσαρόλα με φασολάδα, μια φέτα ψωμί και λίγος βασιλικός στο νερό, για να πάει καλά η αρχή.
