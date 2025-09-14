Του Τιμίου Σταυρού τα έθιμα με βασιλικό στο χέρι και φασολάδα στο καζάνι

Στις 14 Σεπτεμβρίου, σε ολόκληρη την Ελλάδα, γιορτάζεται η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Είναι μια από τις σημαντικότερες στιγμές του εκκλησιαστικού χρόνου, αλλά και ένα σταυροδρόμι εποχών καθώς τελειώνει το καλοκαίρι, ξεκινά η σπορά, μυρίζει βασιλικό και αρχίζει η χρονιά με πίστη και εγκράτεια.Από τον Θεσσαλικό κάμπο και την Ήπειρο μέχρι τα νησιά του Αιγαίου και τα χωριά της Λέσβου και της Λήμνου, η μέρα αυτή ευλογείται στην εκκλησία και συνεχίζεται στο τραπέζι, στο καζάνι, στη συλλογική μνήμη.Στην Αγιάσο, στη Λήμνο, στο Μακρυχώρι, στις αυλές του Αιγαίου και στις εκκλησιές της ηπειρωτικής Ελλάδας, η 14η Σεπτεμβρίου, πέρα από το θρησκευτικό ορόσημο, είναι η πρώτη πράξη μιας χρονιάς. Πλύσιμο, αγιασμός, προζύμι, σπορά. Και πάντα στο τραπέζι μια κατσαρόλα με φασολάδα, μια φέτα ψωμί και λίγος βασιλικός στο νερό, για να πάει καλά η αρχή.