14 λαδερά και όσπρια για τη νηστεία του Τιμίου Σταυρού

CANTINA
Την Ημέρα του Τιμίου Σταυρού, η εκκλησία έχει θεσπίσει αυστηρή νηστεία ως ένδειξη ευλάβειας γι' αυτό και δεν τρώμε ούτε κρέας, ούτε ψάρι

Την Ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία έχει θεσπίσει αυστηρή νηστεία ως ένδειξη ταπείνωσης και ευλάβειας γι' αυτό και δεν υπάρχει ούτε κρέας, ούτε ψάρι. Αντίθετα, κυριαρχεί η φασολάδα, ένα φαγητό λιτό αλλά πλήρες με συμβολική σημασία καθώς είναι η πρώτη εμφάνιση των ξερών φασολιών της νέας σοδειάς και μαγειρεύεται σαν ευλογία. Όμως, όταν πέφτει Σάββατο ή Κυριακή, επιτρέπεται το λάδι στο φαγητό οπότε την τιμητική τους έχουν τα λαδερά.

Γι' αυτή την τόσο σημαντική ημέρα, ετοιμάσαμε και σας προτείνουμε 14 συνταγές για λαδερά και όσπρια που τιμούν τις παραδόσεις και τα έθιμά μας. Ευχές για Χρόνια Πολλά σε όσους γιορτάζουν!

