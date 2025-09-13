6 συνταγές για να δείτε την ωμοφαγία με άλλο μάτι
Τι απαιτούν μια δροσερή σαλάτα, ένα καρπάτσιο καρπουζιού, τα μπιφτέκια φασολιών, τα spring rolls, τα ζυμαρικά κολοκυθιού και τα σουβλάκια λαχανικών και φρούτων; Μηδέν μαγείρεμα!
Όσοι έχετε επιλέξει την ωμοφαγία ως διατροφική τακτική, δείτε τις παρακάτω νόστιμες και εύκολες προτάσεις μας και διαλέξτε ποια θα ετοιμάσετε πρώτη.
Παράλληλα, όσοι δεν το έχετε σκεφτεί, πιθανότατα ήρθε η ώρα να δείτε την ωμοφαγία με άλλο μάτι, καθώς περιλαμβάνει συνταγές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, χωρίς να χάνεται η δημιουργικότητα από το πιάτο σας.
